Plateau d’humour – 31 décembre 2022 Café Théâtre Le Bacchus, 31 décembre 2022 19:00, Rennes.

Plateau d’humour du réveillon 2022 : 19h00 / 20h45 / 22h30

JULIE VILLERS :

Un spectacle plein de plastique mais très écologique !

Sous prétexte d’une fausse réunion Tupperware, Julie Villers orchestre un meeting clandestin pour organiser un coup d’état. Et imposer une dictature bienveillante, musicale et écologique. Il y a urgence, il est grand temps de s’y mettre.

Que vous soyez team ours polaire, team bouteille en plastique ou agnostique du réchauffement climatique, venez faire l’expérience Julie Villers et oser entendre tout haut ce que personne n’ose penser tout bas.

FLORIAN LEX :

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian Lex la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette.

Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.

VANESSA KAYO :

Les spectacles de Vanessa Kayo racontent la vie d’une Feignasse Hyperactive : une femme qui adorerait se détendre, prendre son temps, trainer sur ses blogs préférés dans son canapé en sirotant un café… sauf que dans la vraie vie elle a un boulot, un enfant, un ex, des factures à payer, des poils à épiler.

