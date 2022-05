Plateau d’humour Café Théâtre Le Bacchus, 19 juillet 2022 21:00, Rennes.

19 – 23 juillet Sur place Tarifs : 22€ et 16€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7893-plateau-d-humour-juillet2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-plateau-humour-juillet-2022-manigfz3-lt.htm

Plateau d’humour du Café Théâtre Le Bacchus

THE BIG MONTOWSKI AKA ADRIEN LAURENT MONTOWSKI

Adrien vous raconte sa vie et celles des autres avec extravagance.

Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Pas pour Adrien qui s’amuse à étirer des situations jusqu’à l’absurdité la plus totale.

Parsemées de ruptures comiques et de punchlines cinglantes, ses histoires, toujours très visuelles, font penser à un film. Un film dont il est le héros, le second rôle, le scénariste et le réalisateur.

Le Saviez-vous?

Gagnant tremplin jeunes talents et prix du jury au festival le printemps du rire 2021. Prix du jury et prix SACD au festival Arcomik 2021.

Champion du Monde de mime derrière le canapé 2020.

SYLVAIN FERGOT

Sylvain Fergot est révolté par le monde qui l’entoure.

Révolté par le prénom des enfants d’aujourd’hui, par la taille démesurée des spaghettis… Mais aussi par des sujets un peu plus futiles tels que la corruption de nos politiques ou le mensonge des religieux. Il a très envie de vous en parler, à sa manière, sans vulgarité et avec finesse. Attention tout de même, la folie n’est jamais bien loin, car on ne plaisante pas avec la taille des spaghettis.

AYMERIC CARREZ

Aymeric Carrez casse les codes du stand-up mais les recolle le soir venu, seul dans sa chambre.

Aymeric Carrez est un ancien ingénieur en informatique, originaire du Jura, possédant 13 années d’expériences dans le secteur bancaire (MOA / MOE / Méthode AGILE). Passionné par les diagrammes de modélisation UML, il décide néanmoins de se lancer dans le monde du stand-up, qui l’accueille alors à bras ouvert.

En 2018, il joue son premier spectacle “Parle devant des gens” au festival d’Avignon. Il assurera ensuite les premières parties d’artistes plus renommés tels que Sellig, Elodie Poux, ou même Aymeric Lompret.

TIMOTHÉ POISSONNET

Un humoriste comme les autres, très différent. Plongez la tête la première et le coeur ouvert dans le Bocal !

Une rencontre avec un garçon ultra-frais, dont l’humour innove et l’humeur percute, en même temps qu’il s’adresse à chacun et concerne tout le monde.

Le Saviez-vous?

– Multi-primé en Festivals d’Humour depuis 2016

– Élu dans les meilleurs spectacles du Festival d’Avignon 2019 recommandés par France Inter

– Une tournée en Asie : Singapour, Hong-Kong, Shanghai…

– Participation au Festival d’humour de Paris à Bobino en 2018

– En tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

mardi 19 juillet – 21h00 à 22h15

mercredi 20 juillet – 21h00 à 22h15

jeudi 21 juillet – 21h00 à 22h15

vendredi 22 juillet – 21h00 à 22h15

samedi 23 juillet – 21h00 à 22h15