Philippe Sohier – ” Tu me paieras demain ” Café Théâtre Le Bacchus, 16 mai 2023 21:00, Rennes.

Écrite et mise en scène par Philippe Sohier

https://www.le-bacchus.com/programmation/7931-tu-me-paieras-demain-mai-2023.html

Entre sa femme qui rêve de Michèle Torr, son apprenti intello, une comtesse désargentée en quête d’amour et un client providentiel mais hypocondriaque, notre garagiste bonne pâte va-t-il réussir à sauver son garage ?

Philippe Sohier a écrit une pièce drôle et grinçante sur l’après-virus. Avec ses personnages déjantés, il nous interroge sur nos travers et nos rêves.

Il nous invite à nous réinventer avec simplicité et débrouille après plusieurs confinements. Cette joyeuse équipe saura-t-elle retrouver les joies simples qui font le sel de la vie malgré les contraintes ? C’est tout le sujet …

Écrite et mise en scène par Philippe Sohier

Avec Mathieu Fougeray, Guillaume Gauvin, Isabelle Hervé, Yolaine Pautret, Jean-Christian Peinte et Solen Delacourt.

« Si j’ai écrit « Tu me paieras demain » c’est pour activer mes anticorps philosophiques face à la pandémie. C’est aussi parce que cette pièce allait se jouer dans un garage encore empreint de la sueur des hommes qui y ont travaillé et qu’elle allait faire résonner des mots nouveaux, des mots pleins d’espoirs et d’humour. Des mots dits par des comédiens qui ne se prennent pas pour des comédiens. Des femmes et des hommes vierges de tout égo abimé par ce métier, et qui l’ont exercé avec patience et humilité.

L’expérience fut surprenante, aussi difficile que joyeuse, ainsi laborieuse que gratifiante.

Le résultat fut étonnant, car le public fut réceptif et presque aussi « emballé » que nous. C’est pourquoi j’aspire à réitérer cette formule et la partager avec le plus grand nombre, car elle me parait essentielle et que nous ne sommes rien sans l’essentiel. »

Philippe Sohier

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine

