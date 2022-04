P.E raconte des histoires drôles Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

P.E raconte des histoires drôles Café Théâtre Le Bacchus, 13 décembre 2022 21:00, Rennes. 13 – 18 décembre Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7886-pe-raconte-des-histoires-droles-dec2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-pierre-emmanuel-alias-p-e-mani8r7n-lt.htm De son nom complet Pierre-Emmanuel, PE fait de l’humour son métier depuis plusieurs années. Grâce à l’humour, il a pu voyager dans toute la francophonie, sur la route de la vanne il a fait des rencontres et vécu des soirées étranges. Il vous fera un florilège de ces meilleures anecdotes et vous racontera ses moments les plus gênants/malaisants de scène.

Que vous le croyez ou non, tout est vrai! (dans ses souvenirs en tout cas) Le spectacle est déconseillé aux moins de 12ans. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes mardi 13 décembre – 21h00 à 22h15

mercredi 14 décembre – 21h00 à 22h15

jeudi 15 décembre – 21h00 à 22h15

vendredi 16 décembre – 21h00 à 22h15

samedi 17 décembre – 21h00 à 22h15

dimanche 18 décembre – 17h00 à 18h15

