Morgane Delamare – ” So cliché ! ” Café Théâtre Le Bacchus, 19 avril 2022 21:00, Rennes. 19 – 24 avril 2022 Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7847-morgane-so-cliche-avril2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-morgane-delamare-man9imjv-lt.htm Laissez vous éclabousser par la joie de vivre et la bienveillance de Morgane. Dans un monde de clichés et de préjugés, il est parfois difficile d’avancer sans se blesser. Morgane propose de décortiquer ces ”à priori” qui nous heurtent et nous choquent. Dans son premier spectacle, elle nous prouve qu’il suffit juste d’en rire parce que finalement les mots sont juste ce qu’on en fait. À travers son univers fantasmagorique où l’on croise des personnages tous aussi loufoques les uns que les autres, Morgane nous transporte au gré de sa bonne humeur. Les banalités et la morosité n’ont pas de place pour elle. Seule la douceur des éclats de rire compte. Formée à l’école du rire de La Compagnie du café-théâtre, Morgane, a deux passions: le théâtre et les chaussures et c’est d’ailleurs avec un sourire malicieux qu’elle n’hésite pas à dire : “J’ai toujours les pieds sur Terre, tant que j’ai de belles chaussures.” Après avoir été à l’affiche de plusieurs créations made in Compagnie, Morgane se lance dans une toute nouvelle aventure en solitaire avec son premier one woman show “So Cliché”. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 19 avril 2022 – 21h00 à 22h15

mercredi 20 avril 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 21 avril 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 22 avril 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 23 avril 2022 – 21h00 à 22h15

dimanche 24 avril 2022 – 17h00 à 18h15

