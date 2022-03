Morgane Cadignan en Tournée Café Théâtre Le Bacchus, 27 mai 2022 21:00, Rennes.

27 et 28 mai Sur place tarifs : 20€ et 14€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7875-morgane-cadignan-en-tournee-mai2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-morgane-cadignan-manefzfr-lt.htm

Vous n’en avez pas marre de sortir de chez vous tous les jours avec votre costume de citoyen parfait ? Elle, si !

A 30 ans, Morgane se pose plein de questions sur la société et sa place dans un monde de plus en plus compliqué.

Et toutes ces interrogations, elle a souvent la flemme d’y répondre. Non parce que la pression, ça va deux minutes.

L’astrologie aussi ça va deux minutes. Ah oui, et faut qu’on parle des gens qui dansent le Madison, là-dessus on a un vrai problème.

Bon. Asseyez-vous. On va prendre un verre parce que ça risque de prendre un moment. On est combien ? On va prendre une bouteille du coup.

« Elle pointe avec talent les imperfections de l’être humain »

R.D.V, TELERAMA, nov 21

« …qu’est-ce qu’on l’aime ! Chaque passage est drôle et bien ficelé. »

LE PARISIEN – Pauline Conradsson, 1er oct 2020

« ..elle raille avec talent sa génération et ses questionnements sur le bonheur. Jouissif. »

LE PARISIEN – Note de la rédaction : 4/5

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

vendredi 27 mai – 21h00 à 22h15

samedi 28 mai – 21h00 à 22h15