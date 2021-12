Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Marine Baousson – » Vulgaire » Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Marine Baousson – » Vulgaire » Café Théâtre Le Bacchus, 3 mai 2022 21:00, Rennes. 3 – 7 mai 2022 Sur place Tarifs : 22€ et 16€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7852-marine-baousson-vulgaire-mai-2022.html Un spectacle de vulgarisation de trucs par quelqu’un qui n’y connait rien. Adapté du podcast au plus de 2 millions d’écoutes, élu podcast de l’année par Apple Podcast et prix Radio France de la révélation podcast, découvrez enfin Vulgaire – le spectacle ! Est-ce que vous aussi, en pleine discussion, vous faites genre que vous savez, or… pas du tout ? Est-ce que vous aussi, vous êtes complexé.e quelquefois par votre manque de culture générale ? Vulgaire est fait pour vous ! Un spectacle interactif dans lequel les spectateurs choisissent les thèmes abordés. Auteur : Marine Baousson & Laura Domenge

Artiste : Marine Baousson & Romain Baousson

Metteur en scène : Nicolas Vital Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 3 mai 2022 – 21h00 à 22h15

mercredi 4 mai 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 5 mai 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 6 mai 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 7 mai 2022 – 21h00 à 22h15

Détails Heure : 21:00 - 22:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes