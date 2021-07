Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Manon Lepomme – Non, je n’irai pas chez le psy Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Manon Lepomme – Non, je n’irai pas chez le psy Café Théâtre Le Bacchus, 30 novembre 2021 21:00-30 novembre 2021 18:15, Rennes. 30 novembre – 5 décembre Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7835-manon-lepomme-non-je-n-irai-pas-chez-le-psy.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-manon-lepomme-mandqh3j-lt.htm Manon LEPOMME est une comédienne belge à la répartie dévastatrice. Son autodérision est sans limite et sa spontanéité déconcertante. ELU MEILLEUR SPECTACLE D’HUMOUR AU FESTIVAL D’AVIGNON 2018 Vous pensez que Manon est excessive? Non, elle est juste entière !

Au lieu d’aller chez le psy, elle choisit de se raconter sur scène. Elle évoque, entre autres, sa lutte contre sa gourmandise maladive, l’Alzheimer de ses grands-parents et son ancien métier de prof.

Le tout avec humour, folie et son petit accent belge! Texte de Manon Lepomme et Marc Andreini

Mise en scène de Mathieu Debaty « Une gifle magistrale! Spectacle époustouflant, drôlissime et intelligent. » RTBF

« Un texte excellemment ficelé et une interprétation magnifique! » La Libre

« Diablement efficace! » L’avenir

« Plus bénéfique qu’un psy! » Marie-Claire

« C’est de la bombe! » La DH

» C’est l’hilarité générale. Le franc-parler, la singularité de Manon Lepomme séduisent. » La Grande Parade

» Un vent de fraicheur et de folie venu de Belgique souffle en ce moment au Point Virgule et c’est certain qu’avec son spectacle, elle va conquérir le cœur des Français. » La Parisienne Life Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 30 novembre – 21h00 à 22h15

mercredi 1er décembre – 21h00 à 22h15

jeudi 2 décembre – 21h00 à 22h15

vendredi 3 décembre – 21h00 à 22h15

samedi 4 décembre – 21h00 à 22h15

dimanche 5 décembre – 17h00 à 18h15

Heure : 21:00 - 18:15 Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes