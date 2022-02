Manon Lepomme – » Je vais beaucoup mieux, merci ! » Café Théâtre Le Bacchus, 22 novembre 2022 21:00, Rennes.

Après avoir évité à plus de 100 000 spectateurs d’aller chez le psy, Manon Lepomme revient avec un tout nouveau spectacle.

Vous la retrouverez toujours aussi déjantée et peut-être encore plus névrosée qu’avant… Manon a grandi, et elle se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt… futiles…

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ?

Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo…

Manon revient en très grande forme avec l’envie encore plus forte de vous faire rire et de vous questionner !

C’est véritablement un spectacle sur l’identité et sur les étapes de la vie.

Un jour, alors que Manon mange avec son compagnon, il lui dit : passe-moi le sel stp. Et là, Manon fait un arrêt sur image, sort de son corps et observe cette scène. Et delà, commence un questionnement : mais comment en suis-je arrivée là ? Pourquoi suis-je ici ? Dans cette maison ? Avec ce mec là ? Pourquoi lui ? S’en suit une multitude de questions qu’on évite habituellement de se poser…

Manon compte bien y répondre en vous faisant pleurer de rire et d’émotion…

