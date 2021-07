Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Mahé – S’installe ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Mahé – S’installe ! Café Théâtre Le Bacchus, 21 septembre 2021 21:00-21 septembre 2021 18:15, Rennes. 21 – 26 septembre Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7792-mahe-s-installe.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-mahe-s-installe-manv05br-lt.htm Mahé s’installe au Bacchus pour nous raconter un parcours « presque » sans fautes. Il nous fait part des obstacles rencontrés dès les bancs d’école, et ce, jusqu’à son premier job. Mahé s’installe au Bacchus pour nous raconter un parcours « presque » sans fautes. Il nous fait part des obstacles rencontrés dès les bancs d’école, et ce, jusqu’à son premier job. Il a tout fait ! Animateur de centre aéré, moniteur d’auto-école… et même un stage d’observation au commissariat ! Rien n’arrête ce surprenant cavalier qui nous impose des figures d’impro déclenchant des barres de rire ! Mahé mélange habilement le stand-up, les sketches et l’impro sur des thèmes faisant partie de sa vie quotidienne. Artiste attachant, porté par un incroyable dynamisme et une énergie sans borne, il tisse très rapidement un lien unique avec un public conquis dès les premières minutes ! Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 21 septembre – 21h00 à 22h15

mercredi 22 septembre – 21h00 à 22h15

jeudi 23 septembre – 21h00 à 22h15

vendredi 24 septembre – 21h00 à 22h15

samedi 25 septembre – 21h00 à 22h15

dimanche 26 septembre – 17h00 à 18h15

Détails Heure : 21:00 - 18:15 Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes