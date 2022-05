Les Vice Versa – ” Imagine ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les Vice Versa – ” Imagine ” Café Théâtre Le Bacchus, 29 septembre 2020 21:00, Rennes. 29 septembre – 3 octobre 2020 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7776-les-vice-versa-imagine.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/humoriste-s-les-vice-versa-mannhvf8-lt.htm Plongez dans l’imaginaire de ces deux artistes hors du commun influencés par les cartoons et les personnages de Jim Carrey. Une véritable bande dessinée en live qui détonne par son humour et les performances physiques. L’imaginaire de l’un met sans cesse à l’épreuve celui de l’autre et Vice Versa. Un duo à découvrir, seul, accompagné ou en famille ! Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 29 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

mercredi 30 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

jeudi 1er octobre 2020 – 21h00 à 22h15

vendredi 2 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

samedi 3 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

