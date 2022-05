Les Jumeaux – ” Grands crus classés ” Café Théâtre Le Bacchus, 20 octobre 2020 21:00, Rennes.

20 – 24 octobre 2020 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7778-les-jumeaux-grands-crus-classes.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/humoriste-s-les-jumeaux-mang9ai0-lt.htm

Quatre spectacles en sept ans, et ils vous ont gardé le meilleur.

Dans un spectacle au rythme bluffant, Les Jumeaux revisitent leurs sketchs phares en conservant leur style unique. Une Carla Bruni déchaînée, un Macron jupitérien, des mamies déjantées, un hommage délirant à Disney… Un humour frais, élégant, teinté d’imitations, d’absurde, d’interaction sans oublier la goutte d’improvisation pour relever le tout.

Auteurs talentueux, comédiens à la complicité hors-pair, Steeven et Christopher vous invitent dans leur univers burlesque et poétique avec la folie comme fil rouge. Plus qu’un style, Les Jumeaux c’est une signature.

Ne passez pas à coté de ce duo qui secoue l’humour depuis quelques années.

« Ils vendent de la bonne humeur à travers une série de sketches burlesques qui tirent souvent des larmes de joie au public. Ces Laurel et Hardy d’aujourd’hui offrent une récréation pleine de fraîcheur. Et leur registre est vaste. (…) En accord parfait, synchronisés au millième de seconde, Steeven et Christopher excellent aussi dans l’improvisation. (…)

Les Jumeaux se renvoient la balle comme au ping-pong. Fins, généreux, d’un abord sympathique, soudés, les deux garçons renouvellent le monde des comiques. » Le Figaro

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

mardi 20 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

mercredi 21 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

jeudi 22 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

vendredi 23 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

samedi 24 octobre 2020 – 21h00 à 22h15