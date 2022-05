Les égoïstes anonymes Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les égoïstes anonymes Café Théâtre Le Bacchus, 8 septembre 2020 21:00, Rennes. 8 – 12 septembre 2020 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7774-les-egoistes-anonymes.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/comedie-les-egoistes-anonymes-man1xtwn-lt.htm Une comédie écrite et mise en scène par Jérôme de Verdière, avec Michel Frenna & Karine Dubernet 2 comédiens, 20 personnages pour rire enfin de notre égoïsme. Vous allez les adorer : ils sont arrogants, avares, bornés, capricieux, coléreux, cruels, envieux, grossiers, hypocrites, intolérants, jaloux, lâches, méprisants, mesquins, menteurs, peureux, prétentieux, râleurs, vaniteux… et surtout ils sont égoïstes ! Les égoïstes anonymes, c’est une galerie de personnages drôlement méchants et méchamment drôles. Dix histoires écrites et mises en scène par Jérôme de Verdière, vingt personnages interprétés par Michel Frenna et Karine Dubernet, pour rire – enfin ! – de ce qui, comme le dit Schopenhauer, régit le monde : l’égoïsme ! Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 8 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

mercredi 9 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

jeudi 10 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

vendredi 11 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

samedi 12 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

