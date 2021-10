Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Les demoiselles du K-Barré – ” Burlesk ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les demoiselles du K-Barré – ” Burlesk ” Café Théâtre Le Bacchus, 1 mars 2022 21:00, Rennes. 1 – 5 mars 2022 Sur place Tarifs : 22€ et 16€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7844-les-demoiselles-du-k-barre-burlesk-mars2022.html BurlesK, c’est le second spectacle de la troupe Les Demoiselles du K-barré, après 2 nominations aux Trophées de la Comédie Musicale pour le précédent. BurlesK, c’est LE spectacle entre humour et cabaret qui s’adapte partout et génère une ambiance survoltée ! Un spectacle où humour, espiègleries et coquetteries font un mélange des plus euphorisants ! Elles se rêvaient aux Folies Bergères, à Las Vegas ou éventuellement à Broadway.

Et puis… Il a fallu s’adapter. Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles revisitent les codes du cabaret, avec une sacrée dose d’audace, dans un tourbillon d’effeuillage et de générosité.

Vous aimez les strass, le glamour, la chantilly et le BTP ?!

Vous ne serez pas déçu.e.s. Laissez-vous étourdir par ce cabaret à la bonne humeur contagieuse ! Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 1er mars 2022 – 21h00 à 22h15

mercredi 2 mars 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 3 mars 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 4 mars 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 5 mars 2022 – 21h00 à 22h15

