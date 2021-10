Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Leïla Amara – ” Indomptables ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Leïla Amara – ” Indomptables ” Café Théâtre Le Bacchus, 8 mars 2022 21:00, Rennes. 8 – 13 mars 2022 Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7830-leila-amara-indomptables.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-leila-amara-manoamw3-lt.htm La promenade pétillante, un brin provocante, pleine de douceur d’une femme libre. Indomptables ou trois générations de femmes pas toujours souveraines de leurs états. Certains sont en révolte et sacrément secoués : Il n’en est pas un où quelque chose ne vole en éclats de voix, de perles ou de rires !

Leïla nous emmène, tour à tour, en voyage dans son enfance aux interdits multiples, dans sa vie de femme, de comédienne …

Devenue maman à son tour, les inquiétudes de ses parents deviennent alors les siennes … D’indomptables à indomptées, le chemin est parfois long, difficile et si l’amour universel n’y règne pas toujours, l’émotion et l’humour singulier y ont droit d’ingérence… « Je viens de là mais ne m’attendez pas là-bas, je n’y serai pas. » Un spectacle Verone Productions

Avec Leïla Amara

Texte de Marie-Pascale Osterrieth et Leïla Amara

Mise en scène : Marie-Pascale Osterrieth Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 8 mars 2022 – 21h00 à 22h15

mercredi 9 mars 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 10 mars 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 11 mars 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 12 mars 2022 – 21h00 à 22h15

dimanche 13 mars 2022 – 17h00 à 18h15

