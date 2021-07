Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes L’aventura Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

L’aventura Café Théâtre Le Bacchus, 23 novembre 2021 21:00-23 novembre 2021 18:15, Rennes. 23 – 28 novembre Tarifs 22€ et 16€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7833-eric-toulis-lou-volt-l-aventura-novembre2021.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-l-aventura-man5o64q-lt.htm Duo humoristico / musical avec Lou volt et Eric Toulis L’Aventura, c’est Lou Volt du Grand Orchestre du Splendid qui rencontre le chanteur-clowneur Éric Toulis des Escrocs. Quand l’homme et la femme se frottent, ça fait des étincelles, puis très vite ça prend feu ! De cet incendie ressort un spectacle jouissif, surprenant, plein d’humour et d’énergie où fantaisie et mixité sont de mise. Invitez-vous aux premières loges de ce mini cabaret qui fait rire avec ces deux experts de la chanson qui décoiffe. En piste paillettes, rock n’roll, guitares et trompette, duos, duels, et sketches Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 23 novembre – 21h00 à 22h15

mercredi 24 novembre – 21h00 à 22h15

jeudi 25 novembre – 21h00 à 22h15

vendredi 26 novembre – 21h00 à 22h15

samedi 27 novembre – 21h00 à 22h15

dimanche 28 novembre – 17h00 à 18h15

Détails Heure : 21:00 - 18:15
Café Théâtre Le Bacchus
Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville Rennes