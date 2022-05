Laurent Chandemerle – # 30 ans de scène Café Théâtre Le Bacchus, 15 septembre 2020 21:00, Rennes.

15 – 19 septembre 2020 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7804-laurent-chandemerle-30-ans-de-scene.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-laurent-chandemerle-man7bcir-lt.htm

Entrez et prenez place ! N’oubliez pas d’éteindre vos portables, le spectacle va commencer. Mais même tous téléphones éteints, vous allez rester connectés !

Pour ses 30 ans de scène, Laurent Chandemerle a construit son nouveau spectacle autour d’un hashtag, un petit signe typographique du clavier qui vous invite dans un monde connecté. Enchaînant les imitations à une cadence infernale, et servi par un répertoire de plus de 120 voix, l’artiste nous entraîne dans un ouragan de délires.

Durant une heure et demie, le spectateur joue avec les claviers et les écrans, voyage au pays de Facebook, Twitter et Instagram, surfe sur Youtube ou Messenger… Même les fake news deviennent plus vraies que nature !

L’artiste saisit sa tablette et emmène la salle sur une autre planète. Où est le vrai ? Où est le faux ? Un vrai tourbillon mêlant le talent et le rire, le doute et le rêve.

Ça sonne ? Ne décrochez pas, c’est Laurent Chandemerle. Un sacré numéro !

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

mardi 15 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

mercredi 16 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

jeudi 17 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

vendredi 18 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

samedi 19 septembre 2020 – 21h00 à 22h15