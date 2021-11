Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Laure Emonot – ” Quelle vie de mère ! ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Laure Emonot – ” Quelle vie de mère ! ” Café Théâtre Le Bacchus, 28 décembre 2021 21:00, Rennes. 28 – 30 décembre Sur place tarifs: 20€ et 14€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7862-laure-emonot-quelle-vie-de-mere-dec2021.html Laure Emonot décrit avec finesse sa vie enriCHIssANTE de mère. Spectacle à partir de 16 ans Dans son one mum show « Quelle vie de mère! » Laure EMONOT partage avec humour, énergie et tendresse son quotidien trépidant de maman de quatre enfants. Elle décrit avec finesse sa vie si enriCHIssANTE dans un spectacle drôle et rythmé! « Quelle vie de mère! » mis en scène par Noémie Château et Céline Frances à partir de 16 ans Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 28 décembre – 21h00 à 22h15

mercredi 29 décembre – 21h00 à 22h15

jeudi 30 décembre – 21h00 à 22h15

Détails Heure : 21:00 - 22:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes