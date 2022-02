La TIR – Troupe d’Improvisation Rennaise Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La TIR – Troupe d’Improvisation Rennaise Café Théâtre Le Bacchus, 6 mars 2022 17:00, Rennes. Dimanche 6 mars, 17h00 Sur place Tarif unique : 10€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7866-theatre-improvisation-rennaise-mars-2022.html L’association la TIR et le café théâtre Le Bacchus vous attendent pour une séance unique le 6 mars 2022 à 17h Le Cabaret, qu’est-ce que c’est ? Au cours des deux parties de 35 minutes que composent le Cabaret, quatre comédien.ne.s se partagent la scène pour créer ensemble des scènes improvisées.

Le thème de chaque scène est choisi parmi les suggestions du public (des lieux, des objets, des verbes, qui font peur, qui font rire, qui font pleurer… bref, qui nous inspirent !), le tout orchestré par un.e Maître.sse de Cérémonie et mis en musique par un.e DJ. https://improrennes.fr/formes/ Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine dimanche 6 mars – 17h00 à 18h15

Détails Heure : 17:00 - 18:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes Departement Ille-et-Vilaine

