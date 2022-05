La TIR Festival Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La TIR Festival Café Théâtre Le Bacchus, 28 juin 2022 21:00, Rennes. 28 juin – 2 juillet Sur place tarif unique : 10€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7889-la-tir-festival-juillet-2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-la-tir-festival-man0v386-lt.htm Créée en 1998, la TIR est la plus ancienne des troupes d’improvisation rennaises. En 24 ans d’existence elle n’a cessé d’évoluer, de se renouveler, de voyager et de s’enrichir de rencontres. Cette année, la TIR a décider de créer son Festival d’Improvisation pour réunir ses ami.e.s et les inviter à venir jouer sur la scène du Bacchus !

Au total ce sont 5 soirées uniques, 5 formats de spectacles différents, 5 troupes invitées venues de Rennes, de Nantes, et même de Seine-et Marne, pour passer ensemble une semaine inoubliable et découvrir ou redécouvrir l’improvisation théâtrale sous toutes ses formes ! Au programme : Mardi 28/06

Mini-Catch CIBLE (Rennes) vs TIQUE (Chartres-de-Bretagne) Mercredi 29/06

Cabaret de la TURI (Rennes) Jeudi 30/06

Forme longue de la troupe du MALIN (Nantes) Vendredi 01/07

Catch TIR / TIQUE / LISM (Seine-et-Marne) / RIT (Rennes) Samedi 02/07

