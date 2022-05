La rallonge – Tonton Georges Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La rallonge – Tonton Georges Café Théâtre Le Bacchus, 20 septembre 2020 17:00, Rennes. Dimanche 20 septembre 2020, 17h00 Sur place Tarif unique 10€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/evenement-exceptionnel/7795-la-rallonge-tonton-georges.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/variete-et-chanson-francaises-la-rallonge-man9vbh1-lt.htm Qu’elles soient grattées, frottées, pincées, vocales ou métalliques, les cordes de la Rallonge vibrent avec une sensibilité toute acoustique, mettant en valeur le sens des mots et le poids des notes. Autour de l’œuvre de Brassens qu’ils troussent bien à leur manière (c’est à dire avec bonheur, en joyeux maîtres de Rallonge), nos quatre cordistes (guitare contrebasse violon voix) nous entraînent au gré de leurs fantaisies littéraires et musicales. Loin de statufier le patrimoine hérité, ils lui redonnent vie de la même manière que les enfants prolongent leurs aînés. Vous ne verrez pas Brassens, vous ne l’entendrez pas : vous le redécouvrirez. Un concert qui donne envie de lire Brassens et de ré-écouter ses classiques. TONTON GEORGES, spectacle coproduit par Le Rideau Attelé théâtre ambulant (35), le Centre Culturel Grain de Sel (56), la Communauté de Communes du Pays de La Roche aux Fées (35) et la commune de Boistrudan (35) Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine dimanche 20 septembre 2020 – 17h00 à 18h15

