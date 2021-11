Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Karine Dubernet – » Souris pas ! » Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Karine Dubernet – » Souris pas ! » Café Théâtre Le Bacchus, 1 février 2022 21:00, Rennes. 1 – 6 février 2022 Sur place tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7841-karine-dubernet-souris-pas-fevrier2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-karine-dubernet-manzydzk-lt.htm Sans filtre, plein d’autodérision, le spectacle de Karine Dubernet régale le public de ses métaphores irrésistibles et autres vannes drôlissimes. Vous aimez le théâtre ? Vous aimerez Karine Dubernet ! Prix SACD Fonds Humour Auteur en 2019, « Souris Pas ! « va remonter le temps, pour s’arrêter sur une quinzaine d’années charnières aux références cultes, et une galerie de portraits décapants. Porté par une Karine Dubernet survoltée mariant à merveille son expérience théâtrale classique, de boulevard, de clown et de one man à l’humour potache qui claque, « Souris Pas ! « est un assemblage d’influences riches, toujours justes, pour 70 minutes hilarantes. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 1er février 2022 – 21h00 à 22h15

mercredi 2 février 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 3 février 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 4 février 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 5 février 2022 – 21h00 à 22h15

dimanche 6 février 2022 – 17h00 à 18h15

