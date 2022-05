Julie Bigot est culottée Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Julie Bigot est culottée Café Théâtre Le Bacchus, 1 septembre 2020 21:00, Rennes. 1 – 5 septembre 2020 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7803-julie-bigot-est-culottee.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/humoriste-s-julie-bigot-man024q7-lt.htm Julie Bigot est culottée Julie Bigot est élue saveur de l’année de l’année par produits-givrés.com

Julie Bigot est élue doublure officielle de Mister Bean

Julie Bigot est élue meilleur ouvrier de l’humour de France mondial.

Julie Bigot est élue finaliste de “La France a un incroyable Talent” 2068

Julie Bigot est élue bouffonne attitrée de la reine Élisabeth bis Tout ça est vrai et ce qui est encore plus vrai c’est que Julie Bigot sera au Bacchus à Rennes du 1er au 5 septembre et son grand père Louis de Funès sera dans la salle !

Alors courez vite découvrir son one qui a décoiffé Vincent Lagaffe et laissé sans voix Charlie Chaplin. “Son spectacle est visuellement éblouissant, faut le voir pour le croire” d’après Gilbert Montagné qui y est allé les yeux fermés.

Vous ressortirez de son spectacle avec l’envie folle d’y retourner ! Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 1er septembre 2020 – 21h00 à 22h15

mercredi 2 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

jeudi 3 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

vendredi 4 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

samedi 5 septembre 2020 – 21h00 à 22h15

