Jean-Michel Rallet – Changement de vie (in)volontaire Café Théâtre Le Bacchus, 9 novembre 2021 21:00-9 novembre 2021 18:15, Rennes. 9 – 14 novembre Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7828-jean-michel-rallet-changement-de-vie-involontaire.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-jean-michel-rallet-manr7kms-lt.htm 80% des français veulent changer de vie… A 50 ans, Jean-Michel Rallet a franchi le pas de manière (in)volontaire. Lui qui brassait des millions raconte maintenant son histoire, des histoires. Dans son premier one man show, il aborde de manière drôle des thèmes qui lui tiennent à cœur : les excès de la finance, le pouvoir, l’injustice sociale, la malbouffe, le déterminisme social, la richesse, l’argent … pour rire de tout sans tabou : la vanne succède au kakemphaton à un rythme effréné en y mêlant aussi des personnages, du slam, et un zeste d’émotion…

Vous découvrirez même que Jean-Michel est atteint du syndrôme de Witzelsucht, le mal aigu des jeux de mots. Et peut être qu’après avoir vu ce spectacle, vous déciderez vous aussi de changer de vie … L’intégralité du cachet de Jean-Michel Rallet sera reversé à l’association « Comme Les Autres » qui permet aux personnes handicapées de rebondir vers une vie professionnelle et familiale épanouie. LE SAVIEZ VOUS ? Après une carrière dans le Capital Investissement et de belles années de « réussite », la roue tourne pour Jean-Michel Rallet en 2016 : il est exclu de la société qu’il a co-fondée. L’homme de chiffres a toujours aimé les mots, en jouer et aussi l’humour. Il écrit alors, comme un exutoire, son premier one-man-show en 2019 . Il est aujourd’hui humoriste, podcasteur, entrepreneur et investisseur dans des projets qui ont du sens. Jean-Michel se mobilise aussi pour l’intégration par le sport ou l’art, le handicap au travers de son fonds de dotation « Trampoline ». Auteur : Jean-Michel Rallet

Artiste : Jean-Michel Rallet

Metteur en scène : Thierry Buenafuente Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 9 novembre – 21h00 à 22h15

mercredi 10 novembre – 21h00 à 22h15

jeudi 11 novembre – 21h00 à 22h15

vendredi 12 novembre – 21h00 à 22h15

samedi 13 novembre – 21h00 à 22h15

dimanche 14 novembre – 17h00 à 18h15

