Jean Baptiste Mazoyer – ” Bien fait ! ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Jean Baptiste Mazoyer – ” Bien fait ! ” Café Théâtre Le Bacchus, 19 janvier 2021 21:00, Rennes. 19 – 23 janvier 2021 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7767-jb-mazoyer-bien-fait.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/humoriste-s-jean-baptiste-mazoyer-man6xiyl-lt.htm Jean-Baptiste a une activité principale : vous faire rire. Remarqué sur Rire et chansons, « la France à un Incroyable talent », Fun Radio, Canal +, au JT de TF1, sur Comédie + et ses vidéos sur internet totalisant plusieurs millions de vues. JB revient sur scène. Jean-Baptiste est un artiste à part qui a su créer son propre style. Showman instinctif, il mélange l’énergie du one man, l’improvisation et les bruitages pour vous faire rire. Son inspiration est partout, il écrit sur tout et tout le monde. Stand-up, sketches et impro vous attendent pour ce spectacle unique en son genre. www.facebook.com/watch/?v=1808762582516106 Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 19 janvier 2021 – 21h00 à 22h15

mercredi 20 janvier 2021 – 21h00 à 22h15

jeudi 21 janvier 2021 – 21h00 à 22h15

vendredi 22 janvier 2021 – 21h00 à 22h15

samedi 23 janvier 2021 – 21h00 à 22h15

Détails Heure : 21:00 - 22:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Café Théâtre Le Bacchus Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Jean Baptiste Mazoyer – ” Bien fait ! ” Café Théâtre Le Bacchus 2021-01-19 was last modified: by Jean Baptiste Mazoyer – ” Bien fait ! ” Café Théâtre Le Bacchus Café Théâtre Le Bacchus 19 janvier 2021 21:00 Café Théâtre Le Bacchus Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine