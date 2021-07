Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Hassan de Monaco Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Hassan de Monaco Café Théâtre Le Bacchus, 26 octobre 2021 21:00-26 octobre 2021 18:15, Rennes. 26 – 31 octobre Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7762-hassan-de-monaco-oct2021.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-hassan-de-monaco-manao32q-lt.htm Véritable Doliprane de l’Humour ! Nouvelle molécule issue d’un laboratoire monégasque. Principe actif marocain (rare comme l’argan) Composition : autodérision, finesse, élégance, tendresse. Permet de lutter efficacement contre tout forme de stress. Effets secondaires possibles : douleurs abdominales et contracture de la mâchoire. Pas de contre-indication et sans prescription médicale. Dans son spectacle, Hassan de Monaco raconte, avec beaucoup d’humour, de tendresse, d’énergie, son enfance sur le Rocher et sa passion pour son métier d’infirmier anesthésiste au Centre Hospitalier Princesse Grace. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 26 octobre – 21h00 à 22h15

mercredi 27 octobre – 21h00 à 22h15

jeudi 28 octobre – 21h00 à 22h15

vendredi 29 octobre – 21h00 à 22h15

samedi 30 octobre – 21h00 à 22h15

dimanche 31 octobre – 17h00 à 18h15

