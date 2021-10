Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Harold Barbé – ” Deadline ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Harold Barbé – ” Deadline ” Café Théâtre Le Bacchus, 5 janvier 2022 21:00, Rennes. 5 – 9 janvier 2022 Sur place Tarifs : 20€ et 14 € 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7838-harold-barbe-jan202.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/humoriste-s-harold-barbe-deadline-mang64dd-lt.htm Vu en première partie de Blanche Gardin sur la tournée « Bonne nuit Blanche » et au Montreux Comedy Festival 2019 Faire des blagues le soir quand on a enterré des gens le matin, ça n’est pas simple. Mais quand, en plus le week-end, on est en charge de commenter tous les matchs d’une équipe de football qui gagne rarement, ça devient très compliqué de trouver des points positifs dans sa vie. Et pourtant cette « élasticité » professionnelle permet à Harold de développer une multitude de sujets qui nous rapprochent tous : les bienfaits du massage californien dans un SPA, l’éducation des enfants, comment pimenter sa vie de couple après 15 ans de vie commune, l’argent, la mort parfaite… Fans de metal, de pop culture, de comics, de sextoys, de Stifler dans American Pie…si vous aimez le foot, ou que vous détestiez le foot d’ailleurs, ce spectacle est pour vous. Prix du public – Les Feux de l’Humour 2019

Prix du jury – Les Feux de l’Humour 2019

Prix La Scène Voici – Festival Mrire 2019

Prix du public – L’Air d’en rire 2019

Prix de la ville de Beaufort – Les Sommets du rire 2020

#4 du Top 8 des meilleurs spectacles d’humour 2019 – Le spot du rire « Difficile de trouver pitch plus sexy : humoriste et croque-mort ! » – Le journal du dimanche « Un talent à découvrir d’urgence.» – Voici « De l’humour noir, du trash, mais aussi des moments de réflexion, comme suspendus.» – Actu.fr «Un one man show cynique dans la pure tradition anglo-saxonne.» – Tendance Ouest «La force d’un bon spectacle, et la meilleure blague de l’année.» – Le spot du rire Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 5 janvier 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 6 janvier 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 7 janvier 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 8 janvier 2022 – 21h00 à 22h15

dimanche 9 janvier 2022 – 17h00 à 18h15

Détails Heure : 21:00 - 18:15