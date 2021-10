Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Gourmandine Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Gourmandine

Comédie pour enfants à partir de 4 ans – Durée : 60 minutes.

Avec Morgane Delamare & Vincent Vaccaro.

Textes et mise en scène Mathilde Moreau & Erwan GdB À chaque bonbon son souvenir… Gourmandine l’assistante du Professeur Harry Bus prépare la commande de sucreries pour la grande fête des enfants. Mais seront-ils dans les temps quand une drôle de surprise arrive ?

Gourmandine aromatise sa vie avec des sucres d’orge, pour une pastille de miel, elle s’invente un mal de gorge. Suivez les aventures du célèbre professeur Harry Bus et de son assistante Gourmandine dans un spectacle plein d’imagination qui mélange habilement gourmandise et pédagogie. Préparez vos palais, nous partons en voyage des 1001 bonbons créés par le grand sage. « Que l’on soit petits ou grands, les bonbons font partie intégrale de notre vie. Le sucre est la récompense tant attendue depuis qu’il existe. Bonheur sucré au goût inoubliable ». Avec humour, éduquez vos enfants à avoir de bons gestes pour leurs petites dents ! Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 20 avril 2022 – 15h30 à 16h30

jeudi 21 avril 2022 – 15h30 à 16h30

vendredi 22 avril 2022 – 15h30 à 16h30

samedi 23 avril 2022 – 15h30 à 16h30

mercredi 20 avril 2022 – 15h30 à 16h30

jeudi 21 avril 2022 – 15h30 à 16h30

vendredi 22 avril 2022 – 15h30 à 16h30

samedi 23 avril 2022 – 15h30 à 16h30

Café Théâtre Le Bacchus
3 esplanade Julie Rose Calvé
Rennes
Ille-et-Vilaine

Tarif unique : 10€