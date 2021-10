Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Gérémy Crédeville – ” Enfin ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Gérémy Crédeville – ” Enfin ” Café Théâtre Le Bacchus, 17 mai 2022 21:00, Rennes. 17 – 21 mai 2022 Sur place Tarifs : 24€ et 18€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7854-geremy-credeville-enfin-mai2022.html ” Enfin “, il arrive à Rennes au Café Théâtre Le Bacchus En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune homme à qui tout réussit. « En apparence seulement… Il ne frôle jamais la catastrophe, il est en plein dedans ! Heureusement, les mésaventures font toujours de bonnes histoires à raconter. » ACTU : L’humoriste lillois Gérémy Crédeville sera dans la saison 11 de « Danse avec les stars » sur TF1, en cette rentrée. Puis en tournée dans toute la France à partir de janvier 2022. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 17 mai 2022 – 21h00 à 22h15

mercredi 18 mai 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 19 mai 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 20 mai 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 21 mai 2022 – 21h00 à 22h15

Détails Heure : 21:00 - 22:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes