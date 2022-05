Gérémy Crédeville – ” Bientôt ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Gérémy Crédeville – ” Bientôt ” Café Théâtre Le Bacchus, 3 novembre 2020 21:00, Rennes. 3 – 7 novembre 2020 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7769-geremy-credeville-bientot.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/humoriste-s-geremy-credeville-manb8qi0-lt.htm Gérémy Crédeville revient avec un nouveau spectacle Il s’est caché derrière un personnage pendant 5 ans avec son premier spectacle intitulé « Parfait et Modeste », aujourd’hui, il assume de n’être qu’une merde. Gérémy Crédeville, enfin en vrai dans « Bientôt » son tout nouveau spectacle en rodage. Bientôt, réservez le maintenant avant qu’il ne soit trop tard. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 3 novembre 2020 – 21h00 à 22h15

mercredi 4 novembre 2020 – 21h00 à 22h15

jeudi 5 novembre 2020 – 21h00 à 22h15

vendredi 6 novembre 2020 – 21h00 à 22h15

samedi 7 novembre 2020 – 21h00 à 22h15

