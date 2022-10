Gabriel Dermidjian – » Backstage » Café Théâtre Le Bacchus, 27 janvier 2023 21:00, Rennes.

27 – 29 janvier 2023 Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7925-gabriel-dermidjian-backstage-janvier2023.html

Nous sommes en 2022 et Gabriel a plus de 20 ans de métier. Autant vous dire que ça n’est pas un rigolo…. Enfin si ! Ce qu’on veut dire, c’est qu’il s’agit d’un humoriste à prendre au sérieux… Enfin non ! Attendez attendez, ça part mal et nous voilà déjà en pleine confusion sémantique.

Reprenons : à l’ère du jetable, de la notoriété éphémère et des succès fugaces, la carrière de Gabriel démontre que l’artisanat a finalement plus d’avenir que le rire industriel. Et ça, c’est une très bonne nouvelle.

20 ans passés à faire admirablement son travail, le faire évoluer et le polir avec amour.

Son tout nouveau spectacle s’appelle Backstage. Backstage, à peu de choses près ça veut dire Coulisses. Et c’est précisément là que Gab vous emmène : derrière les rideaux, là où on ne vous invite pas d’habitude. Et il va TOUT vous dire, sans tabou ni trompettes. Ce qu’il a vu, entendu, traversé… La gloire comme les déboires, du moment que c’est drôle. Vous montrer aussi quelques-unes des ficelles qui actionnent la marionnette seule en scène quivous promet du rire. Sans pour autant casser la magie. Le principe n’est pas tant de révéler comment le lapin sort du chapeau, mais bien de se demander ce qu’il foutait là au départ… Il ne s’agit surtout pas de dresser un quelconque bilan, encore moins de le déposer. Il s’agit de vous livrer le pourquoi du comment, avec justesse et légèreté. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais loin de vous encombrer ça va nourrir. Et nourrir c’est nous + rire. CQFD

vendredi 27 janvier 2023 – 21h00 à 22h15

samedi 28 janvier 2023 – 21h00 à 22h15

dimanche 29 janvier 2023 – 17h00 à 18h15