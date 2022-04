Francisco E Cunha & Julie Villers – ” Le ballon ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Francisco E Cunha & Julie Villers – ” Le ballon ” Café Théâtre Le Bacchus, 8 juin 2022 21:00, Rennes. 8 – 11 juin Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7885-le-ballon-juin-2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-le-ballon-manq1i0z-lt.htm Un homme, une femme,un ballon . Trois possibilités. L’amour a rendu Sébastien assez fou pour vivre en couple avec un ballon de baudruche contenant le dernier souffle de sa femme Jennyfer.

L’amitié rendra-t-elle Sandra assez folle pour croire à son délire ? Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 8 juin – 21h00 à 22h15

jeudi 9 juin – 21h00 à 22h15

vendredi 10 juin – 21h00 à 22h15

samedi 11 juin – 21h00 à 22h15

