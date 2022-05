Enfantillages Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Enfantillages Café Théâtre Le Bacchus, 29 décembre 2020 16:30, Rennes. 29 et 30 décembre 2020 Sur place Tarifs 12€ et 8€ (- de 12 ans) 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7822-enfantillages.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-enfantillages-man1509p-lt.htm Apporte un objet, un dessin ou un vêtement, Émilie et Michael en feront une histoire ! Un spectacle d’improvisation pour les 6-12 ans. A partir de dessins, d’objets, de livres, de costumes que les enfants apportent, deux comédiens, Emilie et Michaël, improvisent des fabuleuses histoires. Une véritable interactivité avec le public et on rit beaucoup, même les parents ! A chaque représentation, un spectacle différent ! Tarifs : 12€ et 8€ (pour les enfants jusqu’à 12 ans)

Durée : 45 minutes Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 29 décembre 2020 – 16h30 à 17h15

mercredi 30 décembre 2020 – 16h30 à 17h15

Détails Heure : 16:30 - 17:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Café Théâtre Le Bacchus Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Enfantillages Café Théâtre Le Bacchus 2020-12-29 was last modified: by Enfantillages Café Théâtre Le Bacchus Café Théâtre Le Bacchus 29 décembre 2020 16:30 Café Théâtre Le Bacchus Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine