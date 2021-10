Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Emilie Deletrez et Michaël Louchart – ” Récré Impro ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Emilie Deletrez et Michaël Louchart – ” Récré Impro ” Café Théâtre Le Bacchus, 9 février 2022 15:30, Rennes. 9 – 12 février 2022 Sur place Tarif unique de 10€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7858-recre-impro-fevrier2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/humoriste-s-emilie-deletrez-et-michael-louchart-manq8vkx-lt.htm Un spectacle d’impro pour les 6-12 ans De et avec Emilie Deletrez et Michaël Louchart – (durée : 45 mns) Un spectacle d’impro pour les 6-12 ans. A partir de dessins, d’objets, de costumes apportés par les enfants, les deux comédiens improvisent de fabuleuses histoires.

De l’interactivité avec le public, on rit beaucoup, même les parents. A chaque représentation, un spectacle différent. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 9 février 2022 – 15h30 à 16h15

jeudi 10 février 2022 – 15h30 à 16h15

vendredi 11 février 2022 – 15h30 à 16h15

samedi 12 février 2022 – 15h30 à 16h15

