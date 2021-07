D’un sexe à l’autre Café Théâtre Le Bacchus, 16 novembre 2021 21:00-16 novembre 2021 18:15, Rennes.

Une comédie de et avec Emilie Deletrez et Michaël Louchart

Quelle femme n’a pas rêvé, ne serait-ce que 24h, d’être dans la peau d’un homme, et réciproquement ?

Un soir, après une petite dispute de couple, Clarisse lance ce postulat à Bertrand, son mari pour mieux la comprendre.

Le lendemain matin ils s’aperçoivent qu’ils sont dans le corps de l’un et l’autre !

Alors la comédie commence…

Deux visions, des priorités différentes, des situations dans laquelle les couples s’identifient…

.. une comédie sociale délirante !

A propos des artistes :

Emilie Deletrez est originaire du nord de la France. Elle est auteure et interprète de plusieurs comédies, one-woman-show et spectacles jeune public. Passionnée par la musique et le chant lyrique, elle pratique au sein de troupes, l’improvisation ,qu’elle enseigne aussi.

Son énergie, très communicative, et l’auto-dérision sont sa marque de fabrique.

Michaël Louchart, originaire du nord de la France lui aussi, est acteur et comédien. Il passe de la comédie au drame en un claquement de doigt. Au théâtre, il fait rire, au cinéma et en télé, il joue des drames.

Il est auteur et interprète de seuls en scène et a joué dans plusieurs comédies.

Il vient d’adapter à la scène son premier roman « Un père à aimer. » (Mafleure Editions)

