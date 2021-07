Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Donne moi ta chance Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Donne moi ta chance Café Théâtre Le Bacchus, 2 novembre 2021 21:00-2 novembre 2021 18:15, Rennes. 2 – 7 novembre Tarifs 22€ et 16€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7780-donne-moi-ta-chance-nov2021.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-donne-moi-ta-chance-manx73y9-lt.htm Une Comédie de Céline Iannucci, avec Evelyne Cervera, Peter Dervillez et Céline Iannucci Une star de l’humour, une comédienne has been et un jeune talent ambitieux cela promet une belle soirée ! Lors d’une soirée de solidarité, une star de l’humour, une comédienne has-been et un jeune talent ambitieux se retrouvent enfermés dans une même loge. Il faudra très peu de temps pour que les égos s’enflamment, que les souvenirs refassent surface et que les comptes se règlent ! Voilà une comédie savoureuse interprétée avec brio et qui pose la vraie question : Succès et amitié sont-ils compatibles … ? Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 2 novembre – 21h00 à 22h15

mercredi 3 novembre – 21h00 à 22h15

jeudi 4 novembre – 21h00 à 22h15

vendredi 5 novembre – 21h00 à 22h15

samedi 6 novembre – 21h00 à 22h15

dimanche 7 novembre – 17h00 à 18h15

