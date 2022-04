Charlotte Boisselier – Singulière Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Charlotte Boisselier – Singulière Café Théâtre Le Bacchus, 25 octobre 2022 21:00, Rennes. 25 – 30 octobre Sur place Tarifs 20€ et 14€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7882-charlotte-boisselier-singuliere-oct2022.html Après “Immature”, venez découvrir le second spectacle de Charlotte Boisselier Dans un stand up barré, et toujours accompagnée de personnages explosifs, Charlotte Boisselier nous donne, avec humour, sa vision des choses et des gens qui l’entourent avec la singularité et la sensibilité qui la caractérisent. Elle a bien grandi et se livre, avec plus de maturité, sur les sujets d’actualité qui la touchent. Charlotte prône la tolérance et se refuse à entrer dans une case car, pour elle, les cases c’est simple : il y a ceux qui essaient de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans, et ceux à qui il en manque ! Point. Textes : Charlotte Boisselier et Thomas Angelvy

Mise en scène : Elodie Poux Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 25 octobre – 21h00 à 22h15

mercredi 26 octobre – 21h00 à 22h15

jeudi 27 octobre – 21h00 à 22h15

vendredi 28 octobre – 21h00 à 22h15

samedi 29 octobre – 21h00 à 22h15

dimanche 30 octobre – 17h00 à 18h15

