Mano a Mano, c'est de l'improvisation totale! C'est un exercice d'équilibriste, à deux. Mano a mano, c'est le grand défi de Cécile et Selena, qui improvisent main dans la main depuis 2 décennies.

À elles deux, elles ont expérimenté un nombre incalculable de formats improvisés, mais partir de rien, absolument rien d’autre que votre présence pour créer une pièce, un show, une exhibition, une fantasmagorie… ça, elles ne l’ont jamais fait! Ici, pas de “règles du jeu” ou de “décisions prises à l’avance” : elles sont là, vous êtes là, il y a l’air du temps, la température ambiante et le grand frisson… du vide! Mais n’ayez crainte, vous êtes entre de bonnes mains. A propos d’elles :

Cécile GIROUD, venue au Bacchus avec Yann Stotz dans leur duo d’humour “classe”, est multi championne du monde d’impro au Québec, à Paris, à Genève. Elle a fait ses armes en humour aux côtés de Florence FORESTI puis a participé tant au piano qu’en chant à de nombreux rendez-vous d’humour en France, Suisse et Québec.

Selena Hernandez a plus d'une dizaine de créations improvisées à son compteur. Invitée récurrente des grands rendez-vous français et internationaux d'impro, elle interprète parallèlement au théâtre le répertoire classique et des créations contemporaines. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 12 avril – 21h00 à 22h15

mercredi 13 avril – 21h00 à 22h15

jeudi 14 avril – 21h00 à 22h15

vendredi 15 avril – 21h00 à 22h15

samedi 16 avril – 21h00 à 22h15

dimanche 17 avril – 17h00 à 18h15

