Cécile Djunga – ” Presque célèbre ” Café Théâtre Le Bacchus, 1 décembre 2020 21:00, Rennes. 1 – 5 décembre 2020 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7763-cecile-djunga-presque-celebre.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/humoriste-s-cecile-djunga-man95qnt-lt.htm Être célèbre : Une prouesse ? En tout cas une obsession pour Okito Kiese Landula Pour entrer dans la lumière elle va multiplier les tentatives : « pousser la chansonnette », vendre des bananes, narrer de grands récits historiques, participer aux castings de télé réalité, créer des applis originales, devenir mannequin ou footballeuse, ou les deux, devenir Miss Météo (euh ça c’est fait !)… Pendant 1h 15, Cécile Djunga nous transporte dans ses nombreux univers déjantés, un parcours de la combattante pour devenir « presque célèbre ». Des personnages variés, des répliques cinglantes qui se mêlent au « capital sympathie » dégagée par cette talentueuse comédienne. Au programme: de la musique, de la danse et des vannes! Un show drôle et rythmé que vous n’êtes pas prêt d’oublier. Cécile Djunga : un concentré d’énergie décapante, un humour franc et pétillant allié avec beaucoup de charme. Elle ose (presque) tout ! Un vrai spectacle feel-good. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 1er décembre 2020 – 21h00 à 22h15

mercredi 2 décembre 2020 – 21h00 à 22h15

jeudi 3 décembre 2020 – 21h00 à 22h15

vendredi 4 décembre 2020 – 21h00 à 22h15

samedi 5 décembre 2020 – 21h00 à 22h15

