Bertrand Uzeel – ” Adopte moi si tu peux ” Café Théâtre Le Bacchus, 6 juillet 2022 20:00, Rennes. 6 – 9 juillet Sur place Tarifs 20€ et 14€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7884-bertrand-uzeel-adopte-moi-si-tu-peux-juillet-2022.html Venez découvrir Bertrand Uzeel dans son tout premier one-man show, Bertrand a été adopté à l’âge de quatre mois à Jakarta. Il découvre par hasard, à 37 ans, une mallette…. Elle contient le début de l’histoire : son dossier de naissance. Une tempête déferle sur sa vie et balaie tout sur son passage. Tout ce qu’il a construit jusqu’à présent va être détruit jusqu’à la nécessité de remonter au jour 1 : sa naissance. Grâce à ce mince dossier, Bertrand va pouvoir désormais remplir les lignes de ce grand texte à trous qu’était sa vie. Maintenant qu’il a dénoué le début du fil de sa pelote, c’est avec humour, recul et légèreté qu’il nous livre ce texte recomposé. Production : Robin Production – Achille et Balt Productions

Texte : Bertrand Uzeel, Sébastien Thoen et Saphia Azzeddine

Mise en scène : Caroline Duffau

Lumières : Marine Le Houëzec Son : Adrien Hollocou Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 6 juillet – 20h00 à 21h15

jeudi 7 juillet – 20h00 à 21h15

vendredi 8 juillet – 20h00 à 21h15

samedi 9 juillet – 20h00 à 21h15

