Aurélia Decker – ” Femme toi-même ! ” Café Théâtre Le Bacchus, 10 mai 2022 21:00, Rennes.

10 – 14 mai 2022 Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7851-aurelia-decker-femme-toi-meme.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-aurelia-decker-manfjlr4-lt.htm

Un show irrévérencieux et original qui allie stand-up, sketchs et visuel !

Le spectacle « FEMME TOI-MÊME ! » est né avec « Meetoo » et se joue avec le « Covid ».

Il a été cinq fois répété, annulé, reporté, re-répété.

Aurélia a trouvé le temps de déménager, de se marier et d’avoir une petite fille.

Le monde a changé, les femmes ont changé, Aurélia aussi a changé…

Et le spectacle … ?

Un humour à mi-chemin entre Jacqueline Maillan et Marlène Schiappa !

Le seul vaccin efficace contre la morosité, n’attendez pas pour réserver votre 3 ème dose obligatoire !

Auteurs : Aurélia Decker et Philippe Ferran

Mise en scène : Philippe Ferran

” Sur scène, Aurélia Decker et son nouveau spectacle ” Femme toi-même ! ” débordant d’énergie et d’effronterie, une succession ébouriffante de personnages choisis, un mélange de genre, dont quelques brillantes séquences de mimes qui, sans aucun doute, en scelleront le succès. ” Hélène Di Florio, JTT Juin 2021

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

mardi 10 mai 2022 – 21h00 à 22h15

mercredi 11 mai 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 12 mai 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 13 mai 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 14 mai 2022 – 21h00 à 22h15