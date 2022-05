Arnaud Maillard – ” Marche sur la tête ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Arnaud Maillard – ” Marche sur la tête ” Café Théâtre Le Bacchus, 11 octobre 2022 21:00, Rennes. 11 – 16 octobre Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7888-arnaud-maillard-marche-sur-la-tete-oct2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-arnaud-maillard-man43qif-lt.htm Un seul en scène, tiré d’une histoire vraie. Arnaud va accepter sur un malentendu, un projet sans trop en mesurer les conséquences. Il va faire partie d’une troupe de comédiens qui va parcourir la France à pied, pour installer chaque soir un théâtre éphémère au cœur d’un village, là où il n’y a jamais eu de théâtre.

Cette expérience hors norme, 2500 kilomètres en 100 jours, 87 représentations, devant un public vierge, va transformer Arnaud et ses camarades de scène à tout jamais.

Un véritable road movie, mais à pied. « Je ne vais pas vous raconter cette aventure comme je l'ai vécue, mais comme vous allez la vivre … »

mercredi 12 octobre – 21h00 à 22h15

jeudi 13 octobre – 21h00 à 22h15

vendredi 14 octobre – 21h00 à 22h15

samedi 15 octobre – 21h00 à 22h15

dimanche 16 octobre – 17h00 à 18h15

