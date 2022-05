Arnaud Demanche – ” blanc & hétéro ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Arnaud Demanche – ” blanc & hétéro ” Café Théâtre Le Bacchus, 6 octobre 2020 21:00, Rennes. 6 – 10 octobre 2020 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7777-arnaud-demanche-blanc-hetero.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/one-man-woman-show-arnaud-demanche-maneim3r-lt.htm Il est versaillais, elle est d’extrême gauche. Un stand-up politiquement incorrect sur l’histoire d’amour entre un dandy punk versaillais et une militante d’extrême-gauche. En discutant un jour avec son amoureuse, militante d’extrême-gauche, Arnaud Demanche a appris qu’il « appartenait à la classe de l’homme blanc hétérosexuel ». Et c’est vrai : il n’est ni femme, ni juif, ni musulman, ni noir, ni homosexuel, ni trans, ni boulanger gay en Bretagne, ni bisexuel handicapé… Il est blanc et hétérosexuel. On ne peut pas dire qu’elle ait tort. Mais aujourd’hui, ça veut dire quoi «un homme blanc hétérosexuel » ? Et est-ce que ça empêche d’avoir des choses à dire sur la bien-pensance, le racisme, le féminisme, la colonisation, les agriculteurs de l’Amour est dans le Pré, les serre- têtes de la Manif Pour Tous, ou les Amazoniens qui ont la coupe au bol de Mireille Matthieu ? Vous verrez bien. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 6 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

mercredi 7 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

jeudi 8 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

vendredi 9 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

samedi 10 octobre 2020 – 21h00 à 22h15

Détails Heure : 21:00 - 22:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Café Théâtre Le Bacchus Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Arnaud Demanche – ” blanc & hétéro ” Café Théâtre Le Bacchus 2020-10-06 was last modified: by Arnaud Demanche – ” blanc & hétéro ” Café Théâtre Le Bacchus Café Théâtre Le Bacchus 6 octobre 2020 21:00 Café Théâtre Le Bacchus Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine