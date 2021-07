Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Apéro Thérapie Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Apéro Thérapie Café Théâtre Le Bacchus, 28 septembre 2021 21:00-28 septembre 2021 18:15, Rennes. 28 septembre – 3 octobre Tarifs 22€ et 16€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7766-apero-therapie-sept2021.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-apero-therapie-manhd785-lt.htm Une comédie écrite et mise en scène par Dominic Palandri, avec Romy Chenelat et Céline Iannucci Une comédie écrite et mise en scène par Dominic Palandri, avec Romy Chenelat et Céline Iannucci Deux Filles, une bouteille de blanc, trois raisons de passer une bonne soirée ! Deux amies de longue date se croisent tous les jours dans l’appartement qu’elles partagent depuis des années, mais elles ne se connaissent pas vraiment… Leur passion : l’apéro ! Au fil des rendez-vous, elles commencent à se livrer. On découvre au fur et à mesure des révélations et la personnalité de ces deux personnages tonitruants… Servie par deux fabuleuses comédiennes, cette comédie percutante de Dominic Palandri nous montre les travers de chacun, avec beaucoup de décalage et d’humour. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 28 septembre – 21h00 à 22h15

mercredi 29 septembre – 21h00 à 22h15

jeudi 30 septembre – 21h00 à 22h15

vendredi 1er octobre – 21h00 à 22h15

samedi 2 octobre – 21h00 à 22h15

dimanche 3 octobre – 17h00 à 18h15

