Pierre Louis – » Papa moderne » Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 19 mars 2024.

Pierre Louis – » Papa moderne » Café Théâtre Le Bacchus Rennes 19 – 24 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-19 21:00

Fin : 2024-03-24 22:15

C'est quoi être un homme et un papa au 21ème siècle ?

https://www.le-bacchus.com/programmation/7987-pierre-louis-papa-moderne-mars2024.html

Pierre-Louis, lui est complètement paumé. Il pensait être un homme moderne : Partage des tâches, éducation des enfants, dans un foyer où sa femme gagne plus que lui. Mais force est de constater que ni lui, ni la société ne sont encore prêts.

Comment gérer une maison quand sa seule référence masculine en la matière est Tony Mitchelli de “Madame est servie” ?

Comment appliquer l’éducation positive quand la patience n’est pas son fort ?

Comment apporter de la sérénité dans le couple quand les femmes se coltinent la charge mentale ?

Et comment se sentir “viril” quand on s’attelle à ces tâches encore considérées comme féminines ?

Pierre-Louis vous invite dans son quotidien, avec sa femme, son fils, Chantale la charge mentale, le banquier, le coach en virilité… pour partager avec vous toutes ses interrogations !

Textes et mise en scène Pierre-Louis Jozan & Mathilde Moreau

https://youtu.be/7vhiH5IQVyY

A propos de l’artiste :

Formé par Grégoire Bonnet (Nina, scène de ménages…) , Pierre-Louis foule les planches depuis 12 ans maintenant. Au théâtre, il est très présent au théâtre 100 noms à Nantes ( diner de cons, Le prénom, un petit jeu sans conséquence m.e.s par Clément Pouillot) mais aussi dans le théâtre public : Mon Fric de D. Lescot m.e.s par Céciles Backes et Cyrano m.e.s par Lazare Herson-Macarel. Il tourne aussi dans diverses séries : Crimes parfaits pour France 3, réalisé par François Guerin, Jeux d’influence sur Arte réalisé par Jean-Xavier Delestrade. Il s’investit dans le pôle audiovisuel des Pays de la Loire, la Plateforme pour développer la fiction et la place des comédiens et comédiennes en région.

A la recherche de nouveau défi il lance en 2022 son one man show: “Pierre-Louis, papa moderne ?” et remporte un succès immédiat.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine