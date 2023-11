Le voyage de Charlie Café Théâtre Le Bacchus Rennes, 28 février 2024, Rennes.

L ’ A-VEN-TU-RE ! Explorer, voyager, rencontrer…

Charlie ne cesse d’imaginer tout ce qui lui reste à apprendre, à comprendre, à découvrir de ce monde qui est le sien. Et tout devient possible puisque Charlie fête aujourd’hui son anniversaire! Mais… pas si facile de devenir la personne que l’on est au fond de soi quand les autres semblent vouloir décider à notre place…

Qu’à celà ne tienne, espoirs sur le porte-bagage et curiosité dans le pédalier, c’est parti pour un grand voyage spatio-temporêve au cours duquel Charlie va rencontrer des personnages aussi loufoques qu’ attachants, aussi clairvoyants qu’ atypiques qui lui permettront de découvrir l’amitié, l’entraide, la bienveillance, la confiance en l’autre et la confiance en soi.

En route Charlie, et n’oublie pas : sois toi-même, on n’a qu’une vie !

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine