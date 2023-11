Les demoiselles du K-Barré – Burlesk Café Théâtre Le Bacchus Rennes, 8 février 2024T 21:00, Rennes.

Les demoiselles du K-Barré – Burlesk Café Théâtre Le Bacchus Rennes 8 – 11 février 2024

Quand humour, coquetteries et fantaisies font un mélange des plus euphorisants ! 8 – 11 février 2024 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/7988-les-demoiselles-du-k-barre-burlesk-vol2-fevrier2024.html

Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité.

Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.

Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s : laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse !

Parmi les coups de coeur de la Provence au Festival Off d’Avignon 2023,

1 nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022, le prix “Queen of Burlesque” à Barcelone en 2021,

Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à répandre leur bonne humeur légendaire partout !

Pour tout public, à partir de 12 ans

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine