Laurent Barat – Ecran total Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 6 février 2024.

Dates et horaires :

Début : 2024-02-06 21:00

Fin : 2024-02-07 22:15

Peut-on parler de religion, de politique ou de féminisme dans un spectacle sans pour autant se faire massacrer sur les réseaux sociaux ?

Les humoristes ont-ils eux aussi droit au télé travail ?

Comment sommes-nous devenus des robots dépendants à nos téléphones portables ?

Dans son nouveau spectacle « Écran total » Laurent Barat, comédien, chroniqueur radio, scénariste, décrypte les travers d’une société hyper connectée, de la rencontre improbable entre Vladimir Poutine et Jean Lassalle, à l’éducation positive des enfants d’aujourd’hui, en passant par son sketch hilarant d’une soirée en Belgique qui a failli très mal tourner…

Entre improvisation, imitation et émotion, ce spectacle ne laissera personne sur le bord du chemin !

Prévoyez votre écran total…ça va chauffer !

————————————–

Spectacle co-écrit et mis en scène en complicité avec Gil Marsalla !

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine