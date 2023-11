Arnaud Maillard – Marche, joue, deviens Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Arnaud Maillard – Marche, joue, deviens
30 janvier – 4 février 2024
Un seul en scène, tiré d'une histoire vraie.

https://www.le-bacchus.com/programmation/7989-arnaud-maillard-marche-joue-deviens-fevrier2024.html Arnaud va accepter sur un malentendu, un projet sans trop en mesurer les conséquences. Il va faire partie d’une troupe de comédiens qui va parcourir la France à pied, pour installer chaque soir un théâtre éphémère au cœur d’un village, là où il n’y a jamais eu de théâtre. Cette expérience hors norme, 2500 kilomètres en 100 jours,

87 représentations, devant un public vierge, va transformer Arnaud et ses camarades de scène à tout jamais.

Un véritable road movie, mais à pied.
« Je ne vais pas vous raconter cette aventure comme je l'ai vécue, mais comme vous allez la vivre … »

Café Théâtre Le Bacchus
3 esplanade Julie Rose Calvé
Rennes

