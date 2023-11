Jeanne et Gabrielle reposent en pestes Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Jeanne et Gabrielle reposent en pestes
Café Théâtre Le Bacchus Rennes
23 – 28 janvier 2024
Happy End – Parce que toutes les bonnes choses ont une fin !

Happy End – Parce que toutes les bonnes choses ont une fin !

C’est le nom de l’entreprise de Jeanne et Gabrielle, spécialisée en enterrements. Tous types d’enterrements : enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, enterrement tout court.

Elles ont d'ailleurs un agenda chargé ! Heureusement qu'elles sont bien organisées, une confusion entre événement est si vite arrivée …

Café Théâtre Le Bacchus
3 esplanade Julie Rose Calvé
Quartiers Ouest
Rennes
Ille-et-Vilaine

